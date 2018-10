Atlantia, Castellucci: Con Acs grandi potenzialità partnership

Roma, 30 ott. (AWE/LaPresse) - "Quella che abbiamo appena concluso, che vede l'acquisizione di Abertis da parte di Atlantia con Acs e la controllata tedesca Hochtief, è un'operazione che manterrà Atlantia fortemente ancorata in Italia pur diventando leader mondiale nel settore delle concessioni di infrastrutture di trasporto. La definirei un successo dell'imprenditoria italiana". Così Giovanni Castellucci, ad di Atlantia e Autostrade per l'Italia, in un'intervista al Corriere della Sera la chiusura dell'acquisizione di Abertis e grazie alla quale, ha sottolineato, "guidiamo un gruppo in grado di competere al meglio nei mercati più interessanti del mondo occidentale".

(Segue).

