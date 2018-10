Atlantia, Castellucci: Con Acs grandi potenzialità partnership-2-

di alm/dft

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Acs - ha aggiunto - è un partner dal quale ci aspettiamo idee e progetti da condividere, perché abbiamo entrambi una visione di lungo termine, una prospettiva globale, un forte attaccamento alla nostra azienda.

Sono partnership che legano due aziende per tantissimo tempo, potenzialmente per sempre".

Ricordando la recente scomparsa di Gilberto Benetton Castellucci ne sottolinea poi "il ruolo che ha avuto, non solo in questa operazione, negli ultimi anni. Da lui ho solo avuto incentivi e stimoli a pensare più in grande. Sarebbe stato bello condividere con lui questo closing".

