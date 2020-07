Atlantia brilla in Borsa post intesa su Aspi: ipotesi Cdp al 33% poi quotazione in Borsa

L'incubo revoca sparisce e per Atlantia scatta una raffica di acquisti in Borsa. E' una giornata in netta salita quella che ieri ha caratterizzato il titolo della holding dei Benetton a Piazza Affari, dopo un lungo negoziato notturno con l'esecutivo per la questione Autostrade. La disputa tra lo Stato e il concessionario privato si chiude con un accordo per l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale di Aspi come socio di maggioranza. Un passaggio che rende di fatto Autostrade una società pubblica. Per Aspi si prospetta anche il ritorno alla Borsa, da cui era uscita nel 2003 post privatizzazione. La fine delle trattative mette il turbo al titolo dell'ancora controllante e Atlantia chiude in vetta al Ftse Mib, avanzando del 26,65% a quota 14,49 euro.



La strada di Autostrade verso il ritorno alla nazionalizzazione non sarà breve. Atlantia controlla attualmente l'88% di Aspi e nel suo capitale sono presenti i Benetton tramite Sintonia, direttamente riconducibile a Edizione, la holding di famiglia. In base all'accordo con l'esecutivo, Cdp sottoscriverà in Aspi un aumento di capitale riservato tra i 3 e i 4 miliardi. Contestualmente partirà l'acquisto di quote partecipative di Aspi da parte di investitori istituzionali, la cessione diretta di azioni di Autostrade a investitori - sempre istituzionali - di gradimento di Cdp.



Le ipotesi sul tavolo - spiegano fonti vicine al dossier - vedono Cdp entrare nell'aumento di capitale per raggiungere una quota di circa il 33%, con risorse vincolate necessarie per finanziare investimenti rete autostradale. Atlantia invece cederebbe ad altri investitori istituzionali una quota superiore al 22%. Entro fine ottobre 2020 le partecipazioni azionarie di Cdp e altri investitori istituzionali dovrebbero raggiungere il 55%. Atlantia si dovrà impegnare a non distribuire in alcun modo i proventi dell'operazione come dividendi.



A questo punto le azioni di Autostrade rimaste in mano ai Benetton dovrebbero essere pari al 10-12% circa del capitale di Aspi. Una soglia che permetterebbe alla famiglia di sedersi ancora al tavolo del consiglio di amministrazione della società, ma senza potere decisionale. Atlantia potrebbe anche decidere in seguito di uscire definitivamente dal capitale di Aspi. Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, lo dà per certo: "La famiglia Benetton progressivamente non sarà più socia di Aspi", spiega ai microfoni di TgLa7. E poi assicura: "Non ci sarà il passaggio di un solo euro e soprattutto per come per come sarà profilato l'accordo, per lo Stato ci sarà il vantaggio di poter avere i risultati positivi della gestione dell'azienda". In base all'accordo raggiunto, "gli italiani potranno riappropriarsi dei risultati positivi della gestione delle autostrade e potranno anche dare un contributo di idee, perché ci sarà la possibilità dell'azionariato diffuso", sottolinea De Micheli.



I piccoli azionisti della holding si troverebbero comunque con in mano quote - per quanto minime - di Autostrade e dovrebbero decidere se vendere o tenerle in portafoglio. Segue infine nel progetto dell'esecutivo il ritorno di Aspi in Borsa. La società era uscita nel 2003, a seguito del nuovo riassetto organizzativo che aveva portato al controllo privato.



Ma la strada della cessione a Cdp tramite aumento di capitale non è l'unica esplorata dal Governo. Atlantia ha infatti offerto la disponibilità a cedere direttamente l'intera partecipazione in Aspi - pari all'88% - a Cdp e investitori istituzionali di suo gradimento. Una strada che comporterebbe un consistente impegno finanziario da parte di Cassa depositi e prestiti, ma che potrebbe di fatto accelerare l'iter per la privatizzazione.

