Atlantia, Boccia: Valutare più a freddo il linguaggio da usare

di mal/lal

Milano, 28 giu (LaPresse) - "C'è stato ieri un nostro comunicato, vorremmo evitare di alimentare polemiche. Sarebbe il caso che in merito a società quotate e non solo, ci fosse una valutazione più a freddo del linguaggio da usare. Proprio per questo non abbiamo intenzione di elevare la polemica con il governo e speriamo che prevalga sempre di più il buon senso e la visione di futuro ricordando che dietro queste imprese ci sono lavoratori e famiglie". Così Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine dell'assemblea di Anie a Milano, ha commentato le dichiarazioni critiche fatte ieri dal vicepremier Di Maio su Atlantia.

