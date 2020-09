Atlantia: Avviato processo dismissione partecipazione in Aspi

di abf

Roma, 24 set. (LaPresse) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, "facendo seguito a quanto deliberato nelle sedute del 4 agosto e del 3 settembre scorso e preso atto delle difficoltà emerse nelle interlocuzioni con Cdp, fermo restando l'auspicio che queste possano essere quanto prima superate, ha approvato un processo “dual track” al fine di pervenire in ogni caso, alla dismissione della partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia (“ASPI”)". Lo riporta un comunicato di Atlantia.

