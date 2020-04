Atlantia assegna gratis azioni per oltre 12mila dipendenti in Italia

di abf

Roma, 24 apr. (AWE/LaPresse) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi, "ha deliberato un piano di assegnazione gratuita di azioni agli oltre 12mila dipendenti delle società italiane del Gruppo: oltre alla holding, a beneficiare della misura saranno quindi i lavoratori a tempo indeterminato di Autostrade per l'Italia, di Aeroporti di Roma, di Telepass e delle rispettive controllate, oltre che delle altre società del Gruppo".

Ad ogni dipendente verranno assegnate 75 azioni di Atlantia, che agli attuali prezzi di Borsa corrispondono a un controvalore di circa mille euro. Il piano prevede un numero massimo di azioni pari a 975mila, che equivale al 12% delle azioni proprie attualmente in portafoglio della società. Il piano sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del prossimo 29 maggio e l'attribuzione ai dipendenti è prevista entro il corrente anno. Le azioni saranno depositate gratuitamente presso un conto titoli vincolato per un periodo di tre anni, al termine del quale saranno nella disponibilità del dipendente.

"Si tratta di un'operazione significativa di distribuzione gratuita di azioni al personale, la cui finalità è rafforzare ulteriormente il legame tra il Gruppo Atlantia e i propri lavoratori in Italia, in un momento di drammatica difficoltà per l'intero sistema Paese.

Si verrà così a creare un vero e proprio "azionariato diffuso" tra tutti i dipendenti, il cui scopo è stimolarne e favorirne la partecipazione alle sfide che attendono il Gruppo", si legge in una nota.

