Atlantia, Aspi: Relazione su concessione diffusa in modo pilotato

di lal

Milano, 1 lug. (LaPresse) - "Autostrade per l'Italia dichiara di non aver ricevuto alcuna comunicazione in relazione al procedimento in corso e di aver appreso solo da notizie di stampa dell'esistenza e dei contenuti della relazione della Commissione ministeriale insediata presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti". Così in una nota la società contrallata da Atlantia, Aspi, che contesta al Mit "il metodo di diffusione alla stampa in modo pilotato e parziale di stralci di tale relazione, prima ancora che essa sia resa nota alla controparte, come è richiesto dal procedimento amministrativo in essere"0.

