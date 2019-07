Atlantia, Aspi: Concessione Autostrade prevede obbligo indennizzo

di lal

Milano, 1 lug. (LaPresse) - Autostrade per l'Italia "al fine di ristabilire un corretto quadro informativo", sottolinea che i termini della convenzione per la concessione autostradale "prevedono, nella denegata ipotesi di revoca, il pagamento di un cosiddetto indennizzo che corrisponde al giusto valore della concessione, secondo i criteri contrattualmente previsti". Lo sottolinea la società di Atlantia in un comunicato, aggiungendo che "la sussistenza di tale obbligo di indennizzo, come riportato dalla stampa, è confermata anche dalla stessa relazione della Commissione. Da ultimo si ricorda che sono ancora ignote le cause interne o esterne che hanno determinato la tragedia e l'accesso alla documentazione dei luoghi e dei fatti è ancora incompleto".

