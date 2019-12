Atlantia, Aspi: Acceleriamo manutenzione, 500 mln in due anni

Milano, 5 dic. (LaPresse) - Autostrade per l'Italia, società del gruppo Atlantia, accelera gli investimenti in manutenzione, portando la capacità di spesa a 500 milioni di euro nei prossimi due anni. Lo si legge in una nota della concessionaria che sottolinea come la decisione sia stata presa per dare corso all'incontro dello scorso 26 novembre tra il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, e l'a.d. di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi. La società pubblicherà un bando per attività di manutenzione di un importo di circa 300 milioni di euro da realizzare nel prossimo biennio. Inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, chiederà autorizzazione al Ministero per affidare circa 200 milioni di euro alla società collegata Pavimental. Aspi precisa che lo sforzo finanziario consentirà di attivare cantieri di lavori in particolare in Liguria, anche in relazione ai prossimi investimenti.

