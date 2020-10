AstraZeneca, Ema avvia revisione vaccino anti-Covid-2-

di mur

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Il comitato per i medicinali a uso umano dell'Ema ha avviato la prima "rolling review" di un vaccino contro il coronavirus.

In sostanza, si legge sul sito dell'agenzia europea per i farmaci, il comitato ha iniziato a valutare il primo lotto di dati sul vaccino, sviluppato dalla multinazionale AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford.

(segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata