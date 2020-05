Assolombarda, Spada subentra a Bonomi fino a prossima primavera

di ntl/dab

Roma, 20 mag. (LaPresse) - A seguito dell'elezione di Carlo Bonomi alla Presidenza di Confindustria, Alessandro Spada - già Vicepresidente Vicario di Assolombarda - subentra alla guida dell'Associazione in qualità di Presidente fino al rinnovo, la prossima primavera, della Presidenza per il quadriennio 2021-2025. È quanto ha stabilito il Consiglio Generale di Assolombarda, che ha altresì confermato l'incarico dell'attuale squadra di Presidenza fino a fine mandato per il quadriennio 2017-2021. Alessandro Spada è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di VRV S.r.l. - leader nel campo della progettazione e costruzione di apparecchi a pressione per l'industria chimica, petrolchimica e farmaceutica - in qualità di Vice Presidente, di IMB - Industrie Meccaniche di Bagnolo S.r.l., di FEMA Srl., di VRV Cryogenic Equipment PVT - Ltd.

(India). Inoltre, ricopre il ruolo di Corporate Advisor del Gruppo Chart Industries, Inc. Da novembre 2018 Amministratore Delegato di SAFE INVESTMENT HOLDING Srl, holding di partecipazione in società. È anche Presidente di Confidi Systema! e Presidente di Parcam Srl; membro del Consiglio della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; membro del Consiglio di ANIMP; e membro del CdA di NB Aurora.

