Associated Press e LaPresse lavoreranno insieme dal primo gennaio 2020

I dettagli dell'accordo verranno svelati in occasione della Serata di Gala che si terrà a Milano il 9 maggio 2019

Il presidente e ceo di Associated Press Gary Pruitt e il presidente di LaPresse Marco Durante sono lieti di comunicare di aver raggiunto un accordo con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per la distribuzione reciproca di contenuti. I dettagli dell'accordo verranno svelati in occasione della Serata di Gala che si terrà a Milano il 9 maggio 2019.

Associated Press è la principale rete di notizie globale che fornisce rapidamente news imparziali da ogni angolo del mondo a tutte le piattaforme e i formati multimediali. Fondata nel 1846, AP oggi è la fonte più affidabile di notizie e informazioni indipendenti. Ogni giorno, più della metà della popolazione mondiale vede notizie da AP. Online al sito: www.ap.org.

LaPresse è oggi la prima agenzia di stampa multimedia italiana a guida imprenditoriale. Produce notizie sotto forma di testi, immagini fotografiche e video, 7 giorni su 7 in tempo reale, 365 giorni l’anno, e fornisce i propri contenuti a oltre il 90% del mercato editoriale e broadcast in Italia. Con sedi a Milano, Roma e Torino, LaPresse oltre ad essere il multimedia content provider di riferimento per editori, aziende e istituzioni con una produzione qualitativa, completa, autorevole e tempestiva, è l’unica agenzia di stampa italiana ad offrire una copertura e una distribuzione internazionale dei contenuti unica, grazie a una rete di partner senza pari sul mercato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata