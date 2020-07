Assaeroporti: Situazione finanziaria allarmante, serve sostegno diretto

di lrs

Milano, 28 lug. (LaPresse) - "La situazione finanziaria degli aeroporti, nonostante i deboli segnali di crescita del traffico aereo, continua ad essere allarmante". Così in una nota l'Associazione italiana gestori aeroporti. In questo contesto, Assaeroporti ritiene "indispensabili interventi di sostegno diretto, soprattutto attraverso la costituzione di un apposito Fondo a favore dei gestori e l'introduzione di una serie di alleggerimenti fiscali, tra cui la riduzione, soprattutto per i piccoli aeroporti, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, tassa che grava su tutti i passeggeri aerei che partono dagli scali nazionali". Queste, secondo Assaeroporti, "sono solo alcune delle misure fondamentali per sostenere le imprese aeroportuali, sia per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza sanitaria, sia per finanziare gli ingenti piani di investimento programmati". "Abbiamo bisogno, più che mai, di una strategia di sviluppo del trasporto aereo nel nostro Paese che agevoli la connettività e promuova il mercato valorizzando e tutelando tutti i soggetti della filiera", conclude l'Associazione italiana gestori aeroporti.

