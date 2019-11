Aspi, Roberto Tomasi designato nuovo ad

di abf

Roma, 25 nov. (LaPresse) - Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, riunitosi per la prima volta in data odierna sotto la presidenza dell'ingegner Giuliano Mari, a seguito della nomina da parte dell'assemblea degli azionisti dello scorso 22 novembre, ha designato l'ingegnere Roberto Tomasi come amministratore delegato della società. E' quanto si legge in una nota della società.

