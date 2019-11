As Roma vola in Borsa, +16,6% su voci investimento Dan Friedkin

di lal

Milano, 20 nov. (LaPresse) - Chiusura in forte rialzo in Borsa per l'As Roma, che beneficia delle indiscrezioni di stampa su un possibile investimento nel capitale di Dan Friedkin, miliardario californiano, come pertner dell'attuale presidente James Pallotta o come nuovo socio di maggioranza. Il titolo della società di calcio giallorossa balza del 16,63% a 0,59 euro.

