Arriva la tredicesima, per 3 italiani su 10 finisce in Imu e bollette

Lo evidenzia un'analisi della Coldiretti. Per il 46% la mensilità aggiuntiva servirà per finanziare gli acquisti di Natale

"Quasi tre italiani su dieci (29%) che ricevono la tredicesima quest'anno devono destinarla prioritariamente al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette in scadenza". È quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia però che quasi la metà di chi la riceve (45%) la mensilità aggiuntiva servirà a finanziare gli acquisti di Natale. Da segnalare peraltro - sottolinea la Coldiretti - che quest'anno ben il 20% ha deciso di destinarla al risparmio di fronte alle incertezze sul futuro mentre il restante 6% ha altri programmi.

"La conferma dell'importanza delle tredicesime per lo shopping viene dal fatto che - continua la Coldiretti - il valore economico degli acquisti negli ultimi dieci giorni prima del Natale è molto alto nonostante l'appuntamento del black Friday di Novembre e le numerose offerte che spingono ad anticipare gli acquisti". L'appuntamento con la tredicesima per un importo stimato in circa 44 miliardi di euro - conclude la Coldiretti - coincide con il saldo dell'Imu che rappresenta una componente importante del peso fiscale di fine anno, secondo l'analisi della Cgia di Mestre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata