ArcelorMittal, avvocati: Su Altoforno 2 'rappresentazione alterata'

di ect/bdr

Milano, 1 feb. (LaPresse) - "Ilva ha fornito una 'rappresentazione alterata dei presupposti di fatto rilevanti' per l'operazione, atta a 'viziare il processo formativo della volontà negoziale' di AM". Così in una nota gli avvocati di ArcelorMittal nella replica di difesa presentata al Tribunale di Milano. "Contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti - continuano i legali -, rileva anche il loro dolo omissivo perché le informazioni di cui si discute riguardano tematiche che sono state oggetto di (quantomeno insufficiente) disclosure nella fase precontrattuale".

