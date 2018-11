Apple, scivolone oltre 7% per titolo in Borsa: valore sotto 1.000 mld

di lrs

New York (Usa), 1 nov. (AWE/LaPresse) - Scivolone per il titolo di Apple, alla Borsa di New York, nelle contrattazioni after hours dopo i dati della trimestrale. Secondo Cnbc, la mela morsicata perde oltre il 7% a Wall Street e la capitalizzazione è in calo sotto i mille miliardi di dollari.

