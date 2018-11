Apple perde il 6% sulle previsioni di vendite non ottimali a Natale

Apple continua a perdere terreno a Wall Street, con il titolo che crolla di oltre il 6% a 207,12 dollari (era intorno ai 220) all'indomani dei risultati trimestrali. A impensierire il mercato non sono i numeri del trimestre archiviato a settembre (migliori delle attese), bensì le previsioni sulle vendite per il quarter in corso, il più importante dell´anno poiché coincide con l´arrivo sul mercato a pieno regime dei nuovi modelli di iPhone e con le festività di Natale.

Ieri a mercati chiusi il big di Cupertino ha detto di attendersi per il trimestre che si chiude a dicembre vendite tra 89-93 miliardi di dollari, nella parte bassa del consensus che era di 93 miliardi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata