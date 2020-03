Apple, da Antitrust francese multa 1,1 mld per abuso potere

di fct

Milano, 16 mar. (LaPresse) - Multa da 1,1 miliardi di euro per Apple inflitta dall'Autorità francese garante per la concorrenza. L'Agcom francese accusa la Mela di aver creato un cartello all'interno della sua rete di distribuzione e per abuso di potere economico sui propri rivenditori indiopendenti 'premium'. Lo comunica l'Authority francese in una nota. Sanzionati anche i due grossisti di Apple, Tech Data e Ingram Micro, rispettivamente per 76,1 milioni e 62,9 milioni di euro per aver concorso al 'trust'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata