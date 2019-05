Apple, Corte Suprema: Possibile azione legale contro App Store

di lal

Milano, 13 mag. (LaPresse) - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato torto ad Apple e gli utenti di iPhone potranno portare avanti una azione legale contro la società che abuserebbe della posizione dominante del proprio marketplace elettronico, l'App Store, per gonfiare i prezzi. Questa almeno - riporta la Cnbc - l'accusa dei consumatori, che ritengono che la commissione del 30% per le vendite con la app sarebbe stata scaricata sui contumatori, un uso sleale del potere monopolistico non permesso dalle leggi antitrust. Apple aveva sostenuto che solo gli sviluppatori di app, e non gli utenti, avrebbero potuto essere in grado di condurre una simile azione legale. "Il quadro fatto da Apple non ha molto senso, se non come modo per tenere Apple lontana da simili cause legali", ha scritto il giudice Brett Kavanaugh. Le azioni di Apple, già colpite dalla questione dei dazi commerciali, sono scese di oltre il 5% a Wall Street.

