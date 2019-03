Appalti, Boccia: Sbloccacantieri va visto nel merito, incrociamo dita

di abf/npf

Roma, 19 mar. (LaPresse) - Lo sblocca cantieri "va visto nel merito, abbiamo fatto delle proposte, uno degli elementi importanti è semplificare, avere sensibilità per quanto riguarda la questione temporale, dobbiamo aprire cantieri in tutto il paese, ci sono risorse già stanziate che significa anche occupazione oltre ad una dotazione infrastrutturale importante per il Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, parlando a margine del convegno 'Il Mezzogiorno tra divari e sviluppo. L'economia dei comuni del Mezzogiorno'. "Incrociamo le dita, il Paese ha bisogno di infrastrutture sia per attirare investimenti pubblici sia per una dotazione che colleghi le periferie al centro e il paese al mondo, sia per recuperare elementi di incremento delle infrastrutture di cui abbiano bisogno", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata