Appalti, Anas: Entro 2022 pubblicazione gare per 28 miliardi totali

di abf

Roma, 12 mar. (LaPresse) - "Per il rilancio dei cantieri, Anas prevede entro il 2022 di pubblicare gare di appalto per un totale di circa 28 miliardi di euro. Di questi, 25,2 miliardi sono destinati a nuove opere e manutenzione di nuova programmazione e i residui 2,8 miliardi sono destinati a forniture e servizi". Così l'ad di Anas, Massimo Simonini, in commissione Ambiente della Camera.

"Dal 1° gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 sono stati approvati 102 progetti per un totale di oltre 447 milioni di euro, così suddivisi: 98 progetti di manutenzione programmata per un investimento di 187 milioni di euro e 4 progetti riguardanti nuove opere per 260 milioni di euro - ha aggiunto - Nello stesso periodo, sono state bandite due gare per l'affidamento di 25 accordi quadro per la manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte (760 milioni di euro). A queste si aggiungono una gara per l'affidamento dei lavori di rifacimento del ponte Fiumedinisi (sulla SS114 Orientale Sicula, per 8,7 milioni di euro, e 4 gare per l'emergenza sisma (18 milioni di euro)".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata