Bagaglio a mano gratis a bordo, l'antitrust sanziona Ryanair e Wizzair

Le due compagnie non hanno ritirato il supplemento nonostante la richiesta del garante della concorrenza

L'Antitrust sanziona Ryanair e Wizzair perché il bagaglio a mano a bordo dell'aereo deve essere gratuito. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l'avvio di due procedimenti contro le due compagnie visto che nessuna ha eliminato il costo aggiuntivo nonostante la stessa Agcm ne avesse chiesto lo stop.

In particolare, dalle rilevazioni effettuate sui siti dei due vettori, dalle relazioni depositate e dalle segnalazioni pervenute da parte dei consumatori, è emerso che Ryanair e Wizz Air non hanno fermato il pagamento del supplemento, entrato in vigore il 1° novembre.

Per l'Antitrust la nuova policy "fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore". Di conseguenza aveva dato cinque giorni di tempo alle compagnie per adeguarsi, che hanno invece tirato dritto.

