Antitrust, multa salata per Apple e Samsung

L'Antitrust ha multato i colossi hi-tech Apple e Samsung: secondo il garante italiano per la concorrenza hanno infatti imposto aggiornamenti software per fare invecchiare gli smartphone,anche mediante l’insistente richiesta di effettuare il download, costringendo così i clienti ad acquistare modelli nuovi, più costosi Dieci milioni di sanzione al colosso americano, cinque invece al concorrente sudcoreano. È la prima decisione al mondo sulla cosiddetta obsolescenza programmata, per la quale Apple deve rispondere davanti ai tribunali francesi