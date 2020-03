Antitrust, istruttoria Amazon e Ebay per aumenti prezzi mascherine

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Amazon e Ebay per "claim ingannevoli ed eccessivi aumenti dei prezzi" di "prodotti igienizzanti/disinfettanti per le mani, di mascherine di protezione delle vie respiratorie e di altri prodotti igienico-sanitari in occasione dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19". Lo fa sapere l'Antitrust in una nota.

