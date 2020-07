Antitrust avvia procedimento contro Alitalia e Volotea

di fct

Milano, 3 lug. (LaPresse) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base di numerose segnalazioni di consumatori, ha avviato due procedimenti istruttori e due sub-procedimenti cautelari nei confronti di Alitalia e Volotea, vettori attivi nei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri. Oggetto dei procedimenti, spiega una nota dell'Antitrust, è la vendita di biglietti che sono stati in seguito cancellati dalle due compagnie aeree a causa del Covid-19, pur trattandosi di servizi da svolgere in un periodo nel quale non sarebbero stati vigenti i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi.

