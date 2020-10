Antitrust apre istruttoria su Google per abuso posizione dominante

di mur

Milano, 28 ott. (LaPresse) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Google ipotizzando un abuso di posizione dominante.

Lo si apprende da una nota dell'autorità Antitrust dove si spiega che la società, controllata da Alphabet, avrebbe violato l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la disponibilità e l'utilizzo dei dati per l'elaborazione delle campagne pubblicitarie di display advertising, lo spazio che editori e proprietari di siti web mettono a disposizione per l'esposizione di contenuti pubblicitari.

