Amplifon, via libera antitrust per acquisizione Gaes

di vsc

Milano, 8 ott. (LaPresse) - Amplifon ha ottenuto tutti i necessari nullaosta antitrust in riferimento all'acquisizione della multinazionale spagnola Gaes annunciata lo scorso 24 luglio. In particolare, le autorizzazioni sono state ricevute dall'autorità spagnola (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) e da quella portoghese (Autoridade da Concorrência), entrambe senza condizioni. Lo rende noto la stessa società delle soluzioni e dei servizi per l'udito, confermando il closing dell'operazione netro la fine del quarto trimestre 2018, a seguito di alcune attività minori per il perfezionamento dell'operazione.

