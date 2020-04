Amplifon, nel I trimestre utile -72,7% a 5,1 mln: pesa coronavirus

di fct

Milano, 29 apr. (LaPresse) - Amplifon chiude il primo trimestre con un risultato netto di 5,1 milioni di euro, in calo del 72,7% rispetto ai primi tre mesi del 2019. Lo riporta la società in una nota, spiegando che "dopo una forte performance nei primi due mesi dell'anno, i risultati del primo trimestre" sono stati impattati "nel mese di marzo dalle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione di Covid-19". I ricavi consolidati ammontano a 363,5 milioni, in calo "per l'emergenza Covid-19" del 7,3%. L'Ebitda è pari a 64,9 milioni, mentre l'indebitamento finanziario netto è pari 790,7 milioni di euro.

