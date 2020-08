Amazon, ok da Antitrust Gb a investimento in Deliveroo

di scp

Milano, 4 ago. (LaPresse) - La Competition and Markets Authority del Regno Unito (Cma) ha annunciato oggi che l'investimento di minoranza di Amazon in Deliveroo può andare avanti, confermando le positive conclusioni provvisorie. La Cma ha dichiarato che l'investimento di minoranza di Amazon in Deliveroo “non ha determinato, e non si prevede che determini, una sostanziale riduzione della concorrenza”. "Questo è esattamente quello che Deliveroo e Amazon hanno sostenuto durante tutta la fase di inchiesta", sottolinea Deliveroo, "la Cma ha impiegato 15 mesi per concludere la sua indagine. Nessuna delle cinque 'Teorie del danno' sulle quali la Cma ha basato la sua inchiesta sono state comprovate". Deliveroo oggi annuncia che collabora, adesso, con 100.000 ristoranti in piattaforma a livello globale; 30.000 ristoranti hanno aderito soltanto quest'anno, "dando la misura di quanto la crisi Covid abbia visto i ristoranti rivolgersi al delivery come fonte vitale di entrate"; 75.000 ristoranti che collaborano con Deliveroo a livello globale sono piccoli ristoranti indipendenti, quelli colpiti più duramente durante la pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata