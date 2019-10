Amazon, con calo Wall Street Bezos perde titolo uomo più ricco mondo

di lal

Milano, 25 ott. (LaPresse) - Jeff Bezos, il numero uno di Amazon, perde il trono di uomo più ricco del mondo per il calo a Wall Street del suo colosso dell'e-commerce dopo i conti trimestrali che hanno mostrato la prima flessione dei profitti in due anni. Lo calcola Bloomberg sul suo sito. Le azioni di Amazon, circa un quarto d'ora dopo l'avvio degli scambi a New York, perdevano il 4% a 1.712 dollari. A questo livello di valore, il patrimonio netto di Bezos cala a 107,1 miliardi di dollari, circa 300 milioni meno del fondatore di Microsoft, Bill Gates.

