Amazon, Commissione Ue avvia indagine antitrust

di vsc

Milano, 17 lug. (LaPresse) - La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se l'utilizzo da parte di Amazon di dati sensibili provenienti da rivenditori indipendenti che vendono sul suo marketplace violi le regole sulla concorrenza dell'Unione europea. "I consumatori europei comparno sempre di più online. L'e-commerce ha dato impulso alla concorrenza nel settore retail portando più scelta e prezzi migliori. Dobbiamo assicurarci che le grandi piattaforme online non cancellino questi benefici attraverso comportamenti anti-concorrenziali", dichiara la commissaria Margrethe Vestager. "Ho quindi deciso di dare uno sguardo molto da vicino alle pratiche di business di Amazon e al suo duplice ruolo di marketplace e venditore al dettaglio, per valutare la sua conformità alle regole sulla concorrenza della Ue".

