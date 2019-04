Amazon chiude negozio online in Cina, punta su commercio estero

Shanghai (Cina), 18 apr. (LaPresse/AFP) - Amazon chiude le operazioni di vendita al dettaglio online per i consumatori in Cina, ammettenedo apparentemente la sconfitta contro i rivali locali, gli altri colossi dell'e-commerce locali Alibaba e JD.com. Il gruppo americano di Jeff Bezos manterrà attive altre operazioni in Cina come Amazon Web Services (Aws), e-book Kindle e team transnazionali cper spedire merci dall'estero o viceversa. Amazon non è riusciuta a sfondare nel Paese asiatico nonostante gli investimenti nella logistica e l'acquisizione nel 2004 di Joyo, piattaforma per i libri online. "Negli ultimi anni, abbiamo trasformato la nostra attività di vendita al dettaglio online in Cina per enfatizzare sempre più le vendite transfrontaliere, e in cambio abbiamo riscontrato una risposta molto forte da parte dei clienti cinesi", dichiara un portavoce interpellato da Afp.

