Amazon acquista quota 575 mln dollari ed entra in capitale Deliveroo

Il colosso americano Amazon ha acquistato una quota di 575 milioni nella piattaforma di consegna on line di cibo Deliveroo. Amazon, si legge in una nota, ha partecipato a questo aumento di capitale di Deliveroo insieme a diversi fondi di investimento già azionisti. La piattaforma intende utilizzare questi nuovi soldi per assumere personale per il proprio ufficio di Londra, raggiungere più clienti e lanciare nuovi prodotti. Deliveroo ha raccolto in totale fino ad oggi 1,53 miliardi di dollari.

Will Shu, fondatore e Ceo di Deliveroo, ha dichiarato: "Questo nuovo investimento aiuterà Deliveroo a crescere e a offrire ai clienti ancora più scelta, su misura per i loro gusti personali, offrendo ai ristoranti maggiori opportunità per crescere e per espandere le loro attività, creando un lavoro più flessibile e ben retribuito per i rider". Amazon è stata un'ispirazione per me personalmente e per l'azienda, e non vediamo l'ora di collaborare con un'organizzazione così ossessionata dal ruolo dei clienti. Questa è una grande notizia per i settori della tecnologia e della ristorazione, e contribuirà a creare posti di lavoro in tutti i paesi in cui operiamo".

"Siamo impressionati dall'approccio di Deliveroo e dalla loro dedizione nel fornire ai clienti una selezione sempre crescente di ottimi ristoranti, oltre a comode opzioni di consegna", ha dichiarato Doug Gurr, Country Manager di Amazon UK. "Will e il suo team hanno costruito una tecnologia e un servizio innovativi e siamo entusiasti di vedere cosa faranno ancora".

