Alstom e Snam siglano accordo sviluppo treni a idrogeno in Italia

di fct

Milano, 4 giu. (LaPresse) - Alstom e Snam hanno firmato un accordo quinquennale per sviluppare i treni a idrogeno in Italia. Lo riferisce una nota. L'intesa, dopo una prima fase dedicata agli studi di fattibilità che si concluderà in autunno, ha l'obiettivo di realizzare, già ad inizio del 2021, progetti di mobilità ferroviaria comprensivi sia dei treni alimentati a idrogeno sia dell'infrastruttura tecnologica necessaria all'approvvigionamento, oltre che dei servizi di gestione e manutenzione dei mezzi.

