Almaviva, Ministero Lavoro convoca tavolo per il 31 luglio

di lal

Milano, 26 lug. (LaPresse) - Il Ministero del Lavoro ha convocato il tavolo per la vertenza Almaviva Contact per il prossimo 31 luglio alle ore 14. Lo annuncia una nota, in cui si precisa che "la convocazione del tavolo si rende necessaria per la complessa vicenda del sito di Palermo dove 1.600 lavoratori sono interessati da procedure di licenziamento collettivo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata