Alitalia, ufficiale proroga fino al 30 aprile per Fs

di lal/abf

Roma, 4 apr. (AWE/LaPresse) - E' ufficiale la proroga fino al 30 aprile per Alitalia. Entro fine mese quindi Ferrovie dello Stato dovrà presentare l'offerta vincolante per l'ex compagnia di bandiera, prima del piano industriale per la newco dove parteciperanno anche Delta Airlines e Mef. Secondo quanto si apprende, la nuova data (la vecchia scadenza era il 31 marzo) è stata comunicata dalla triade dei commissari straordinari all'a.d. di Fs, Gianfranco Battisti, sentito il Ministero competente, ovvero il Mise.

