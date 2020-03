Alitalia, tutto rinviato per cigs: nuovo round il 3 aprile

di abf

Roma, 24 mar. (LaPresse) - Tutto rinviato al 3 aprile. Per il confronto per la proroga cigs di Alitalia azienda e sindacati si prendono altri 10 giorni per ulteriori approfondimenti, come spiegato da fonti sindacali. Sul rinvio c'è l'ok del Ministero del Lavoro, che sta ospitano le trattative per i quasi 4mila dipendenti.

