Alitalia, Tria: Quota Mef al 15%? Non sapremmo di cosa

di ntl

Roma, 15 feb. (AWE/LaPresse) - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha avuto stamattina, al suo arrivo a Malta per la riunione dei paesi che l'Italia rappresenta al Fmi, una bilaterale con il collega maltese Edward Scicluna. Hanno parlato della situazione economica europea e delle riforme dell'eurozona.

Nella breve conferenza stampa seguita all'incontro, Rispondendo a una domanda Tria ha smentito che la quota di ingresso del governo nella nuova Alitalia sia del 15%: "Non sapremmo oggi il 15% di che cosa", ha detto ribadendo la disponibilità a entrare nella new company a condizione che questo avvenga secondo un piano industriale affidabile e sostenibile che rifletta la reciproca convenienza dei futuri partner esteri e del paese e sia in piena conformità con le regole europee.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata