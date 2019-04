Alitalia, Toninelli: Vicini a soluzione, entro aprile decisione importante

di npf

Roma, 16 apr. (LaPresse) - "Alitalia è un dossier complicato, i lavoratori lo sanno. Io comprendo le loro preoccupazioni. Non siamo distanti a una soluzione, nonostante le tantissime difficoltà. Non la vogliamo solo salvare ma rilanciare, non vogliamo trovarci ogni due, tre anni a inserire soldi pubblici. Spero che per la fine di aprile ci sia una decisione importante". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e i Trasporti Danilo Toninelli intervenendo a 'Radio anch'io'.

