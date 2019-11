Alitalia, sul tavolo del Governo anche ipotesi supercommissario

di abf/mbb

Roma, 25 nov. (LaPresse) - Un supercommissario per sbloccare l'impasse su Alitalia. Secondo quanto si apprende, sarebbe questa una delle ipotesi allo studio del Governo dopo che la deadline per la scadenza delle offerte vincolanti è scaduta giovedì 21 novembre. Il Cda di FS Italiane in una nota ha confermato "l'impegno e la disponibilità dell'azienda a proseguire le negoziazioni per il costituendo consorzio per cui ad oggi non sono ancora maturate le condizioni necessarie". In ballo come partner industriale ci sarebbero Delta (ferma a 100 milioni per l'equity) e Lufthansa, per adesso disponibile solo ad una partnership commerciale.

