Alitalia, sindacati: Preoccupati aspettiamo Di Maio, ma no scioperi

di vor/ect

Roma, 17 nov. (AWE/LaPresse) - "Benché molto preoccupati per il futuro di Alitalia e ribadendo la necessità di essere convocati dal ministro Di Maio per il salvataggio della compagnia, al momento non sono programmati scioperi". Lo affermano unitariamente in una nota Filt, Cgil, Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. La notizia si era diffusa nel pomeriggio dopo che aveva preso corpo la candidatura (ormai unica) del commissario Luigi Gubitosi per il ruolo di ad di Tim.

