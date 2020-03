Alitalia, sindacati: No a ridimensionamento e azioni unilaterali

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Non accetteremo alcuna azione che vada nella direzione del ridimensionamento che potrebbe ingenerare forti criticità in questo momento emergenziale in cui tutti i lavoratori stanno dimostrando grande senso di responsabilità". E' quanto scrivono le segreterie nazionali del trasporto aereo di Filt-Cgil, Uilt e Ugl Trasporto aereo in una lettera indirizzata al commissario straordinario Giuseppe Leogrande, al dg Giancarlo Zeni, ma anche al ministro Stefano Patuanelli, alla ministra Paola De Micheli, al ministro Roberto Gualtieri e al ministro Nunzia Catalfo. "Nelle more del processo di confronto e condivisione riteniamo indispensabile che l'amministrazione straordinaria si astenga da qualsiasi azione unilaterale nell'ambito del fattore lavoro", aggiungono i sindacati.

