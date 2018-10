Alitalia: newco con Fs e partner internazionale. Ecco il progetto del governo

Ferrovie e un grande partner internazionale (si parla di China Eastern o di Delta Airlines, ma il governo sul punto non si sbottona) per formare una newco per il rilancio di Alitalia. Il prestito ponte di 900 milioni di euro alla compagnia di bandiera non sarà dunque rinnovato perché la strategia è cambiata e il governo intende prendere un'altra direzione. Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in un'intervista al Sole24Ore. Questa mattina, al Mise (in via Veneto), si è svolta una riunione su Alitalia presieduta dallo stesso Di Maio, presenti le principali sigle sindacali con Cgil (Susanna Camusso), Cisl (Andrea Cuccello) e Uil (Carmelo Barbagallo).

L'incontro con Cgil, Cisl e Ul - Di Maio si è impegnato a "elaborare un piano a lungo termine, con la tutela più ampia possibile per l'occupazione". L'idea è quella di affrontare la questione seguendo "il modello Ilva". La soluzone dovrebbe arrivare entro la fine d'ottobre. Il governo, ha spiegato Di Maio, sta parlando con i partner interessati, dei quali per il momento non vengono fatti i nomi

Poi la questione che interessava di più i sindacati. Il vicepremier ha sottolineato che si impegnerà in prima persona per tutelare l'occupazione, e che si farà mediatore con i partner. Di Maio ha parlato anche del possibile intervento della Cassa Depositi e Prestiti: - "Quando vi parlo di lungo raggio, è evidente che dobbiamo cambiare la flotta. Dobbiamo comprare nuovi aerei, o fare leasing di nuovi aerei, e per questo penso che Cdp ci possa dare una mano nel finanziamento dell'operazione di acquisto o leasing, che sono il 'core' di questa azienda, insieme ai dipendenti". "Vediamo quale sarà la composizione dell'equity", ha poi detto Di Maio, aggiungendo due auspici, oltre a quello della presenza di Cdp. "Il primo è che ci sia direttamente, con una parte del prestito ponte, il governo. Il secondo è su Ferrovie dello Stato, con una partnership sicuramente strategica ma anche, è auspicabile, finanziaria",

Il piano del governo - Ed ecco, più nel merito, la proposta del governo: "Una "newco con una dotazione iniziale tra 1,5 a 2 miliardi, partecipata dal governo, grazie alla conversione in equity di parte del prestito ponte da 900 milioni concesso dal precedente esecutivo" e per il resto "da Ferrovie e da un importante partner industriale internazionale". Un'altra società sarà dedicata all'ammodernamento della flotta aerea e potrà essere finanziata da Cassa depositi e prestiti.Dice Di Maio: "Arriveremo alla scadenza del 31 ottobre con una offerta vincolante o, comunque, con una manifestazione di interesse seria e concreta. Non vogliamo solo consentire ad Alitalia di ripartire, vogliamo renderla strategica nell'offerta turistica italiana". E aggiunge: "Non ci sarà dunque alcuna proroga del prestito".

Di Maio ha asserito che il dialogo è aperto con Bruxelles e si sta pensando a una quota che non si discosti da quanto succede in altri paesi (lo Stato francese detiene il 14,3% di Air France).Quali sinergie con FS?Di Maio ha spiegato anche le possibili sinergie parlando di "intermodalità" con la possibilità di un biglietto unico treno-aereo. L'apporto di Fs ad Alitalia, che secondo indiscrezioni sarebbe di 200 milioni di euro, lo deciderà l'a.d. Battisti. A me interessa la visione strategica industriale", dice il ministro.

Cauta soddisfazione Cgil - C'è cauta soddisfazione tra i sindacati dopo la riunione su Alitalia al Mise, terminata poco fa. Un moderato ottimismo, in attesa di maggiori dettagli, è stato espresso dalle principali sigle sindacali con Cgil (Susanna Camusso, che ha sottolineato di voler esaminare il piano industriale), Cisl (Andrea Cuccello) e Uil (Carmelo Barbagallo).

Furlan (Cisl) - Ecco il giudizio di Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cils: "Credo che Alitalia sia un'azienda assolutamente importante nell'economia del Paese. Siamo un Paese turistico: avere una grande compagnia è importante. Ci vuole, quindi, un progetto. Non escludo e non mi scandalizza per niente una partecipazione ad esempio attraverso Cassa Depositi e Prestiti o ancora meglio attraverso aziende di proprietà pubblica che possono essere interessate anche in termini di sistema. Credo che però vada innanzitutto cercato un partner industriale internazionale per rafforzare davvero Alitalia: abbiamo bisogno di quello".

