Alitalia, per Efromovich è strategica: pronto a partnership con governo

di abf

Roma, 30 mar. (LaPresse) - "German Efremovich ritiene che Alitalia, per via della posizione del Paese, possa essere una compagnia strategica e non una piccola società marginale". E' quanto emerge dall'incontro tra l'imprenditore e le parti sociali, secondo fonti sindacali. Efromovich "è disponibile anche ad una partnership anche col Governo se questo ha come obiettivo la costruzione di una grande compagnia".

