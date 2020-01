Alitalia, Patuanelli: Mantenere integrità compagnia, salvaguardare occupazione

di mbb/abf

Roma, 21 gen. (LaPresse) - "Alitalia non si deve salvare ma si deve mettere nelle condizioni per il rilancio di mercato: il brand Alitalia, con Ferrari è il più conosciuto al mondo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione alla Commissione Lavori pubblici e Comunicazioni di Palazzo Madama. Nel dare mandato al supercommissario Giuseppe Leogrande, Patuanelli chiede "di garantire l'integrità operativa della compagnia, l'integrazione necessaria tra handling, aviation e manutenzione e la salvaguardia dei livelli occupazionali".

