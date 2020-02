Alitalia, Patuanelli: Dialogo con diversi soggetti, bando in prossime ore

di lrs

Milano, 28 feb. (LaPresse) - Su Alitalia "credo ci sia un'interlocuzione aperta con diversi soggetti che si sono avvicinati in questo ore. Confido soluzione positiva. Verrà pubblicato il bando di cessione nelle prossime ore di manifestazione di interesse non vincolante". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo ad UnoMattina. Il vettore nazionale - ha aggiunto - "ha il problema che la situazione emergenziale sul coronavirus incide sui biglietti emessi e in questa fase di sicuro non è d'aiuto".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata