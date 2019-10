Alitalia, passo avanti Lufthansa: lettera a Fs e Mise

di abf

Roma, 31 ott. (LaPresse) - A Fs, e in copia per conoscenza al Mise, è arrivata una lettera da Lufthansa su Alitalia. Nella missiva i tedeschi non fanno riferimento all'equity e non si menzionano cifre, secondo quanto filtra dal Ministero, che rimane il soggetto vigilante.

