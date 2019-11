Alitalia, Paleari: In 1/o semestre ricavi a 1,443 mld, +3% rispetto a 2018

di abf/dab

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Nel consuntivo del primo semestre abbiamo registrato ricavi per 1 miliardo e 443 milioni, in crescita del 3% rispetto al primo semestre del 2018 e in crescita del 7,7% rispetto al primo semestre del 2017. Il margine operativo lordo nel primo semestre 2019 è stato pari a 243 milioni di euro, contro i 229 milioni del 1/o semestre 2019 e i 22 milioni del 1/semestre 2017". Così Stefano Paleari, commissario straordinario di Alitalia, durante l'audizione alla Camera sul dl fisco nelle commissioni riunite Trasporti e Attività produttive.

